L’onda lunga della pandemia da Covid ha prodotto notevoli ricadute sulla salute mentale. L’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina, in collaborazione con l’Università della Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro, ha intervistato oltre 200 psicologi per comprendere come questa pandemia abbia influito sulla loro attività clinica