Salute

Sais Trasporti Spa cerca autisti di pullman da inserire nel proprio organico per servizi di trasporto

Redazione 1

Sais Trasporti Spa cerca autisti di pullman da inserire nel proprio organico per servizi di trasporto

Mar, 23/06/2026 - 00:31

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Sais Trasporti Spa è alla ricerca di autisti di pullman da inserire nel proprio organico per servizi di trasporto su tratte regionali in Sicilia e tratte interregionali.

Requisiti richiesti:

Patente D in corso di validità

CQC Persone in corso di validità

Carta cronotachigrafica in corso di validità.

Saranno valutati candidati motivati, con esperienza, affidabili e orientati alla qualità del servizio. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae all’e-mail: info@saistrasporti.com.

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