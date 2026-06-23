Sais Trasporti Spa cerca autisti di pullman da inserire nel proprio organico per servizi di trasporto

Sais Trasporti Spa è alla ricerca di autisti di pullman da inserire nel proprio organico per servizi di trasporto su tratte regionali in Sicilia e tratte interregionali.
Requisiti richiesti:
Patente D in corso di validità
CQC Persone in corso di validità
Carta cronotachigrafica in corso di validità.
Saranno valutati candidati motivati, con esperienza, affidabili e orientati alla qualità del servizio. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae all’e-mail: info@saistrasporti.com.