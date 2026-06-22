Caldo: giugno verso nuovo record temperature

Dopo il secondo maggio piu’ caldo di sempre, anche giugno si candida a toccare punte estreme. Con temperatura tra i 30 ei 38 gradi, e picchi fino ai 40, il giugno 2026 pare abbia intenzione di seguire il passo del giugno 2025, quando secondo ISAC-CNR la temperatura media nazionale registro’ un +3,02 C rispetto alla norma, facendone il secondo giugno più’ caldo mai osservato dopo il 2003.

L’anomalia risulto’ più severa al Nord, con +3,38 C, ma interessa’ tutto il Paese con valori di +3,00 C al Centro e +2,78 C al Sud. Le anomalie – come sta avvenendo anche per giugno 2026 – non riguardavano solo le temperature medie: furono registrate deviazioni significative anche per le temperature minime e massime, con notti molto piu’ calde del normale e giornate in cui le massime superarono diffusamente la soglia dei 40 C al Centro-Sud.

E non c’e’ da sperare che le cose migliorino a breve: il Climate Prediction Center della NOAA statunitense ha chiarito che gia’ a maggio si sono sviluppate le condizioni del famigerato El Nino, come dimostrato dalle temperature superficiali del mare (SST) superiori alla media nell’Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale, facendo temere che le temperature si innalzeranno ulteriormente nei prossimi mesi.