Campofranco. Dichiarata ammissibile l’istanza presentata per il Centro comunale di raccolta rifiuti

CAMPOFRANCO. Buone notizie per il Centro comunale di raccolta di Campofranco. Con il Decreto Dirigenziale Generale n. 929 del 17 giugno 2026, il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana ha dichiarato ammissibile l’istanza presentata tramite la SRR ATO 3 Caltanissetta Nord.

L’istanza è stata prodotta per attuare il potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il riuso e il riciclo dei rifiuti (CUP I18C25000590002, importo € 272.408, 64 euro nell’ambito dell’Azione 2.6.2 del PR FESR Sicilia 2021-2027.

Il progetto passa ora alla fase di valutazione tecnica e di merito da parte della Commissione regionale.