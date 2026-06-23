Montedoro. Un solstizio d’estate speciale all’insegna di memoria e cultura con “Le Storie di Zolfo e Stelle”

MONTEDORO. Un Solstizio d’Estate speciale, quello vissuto insieme a tanti visitatori con cui è stato possibile condividere a Montedoro un’esperienza di memoria e cultura come “Le storie di Zolfo e di Stelle”.

Dalla Casa Museo Hamilton Caico al Museo della Zolfara “Angelo Petix”, fino al Planetario e all’Osservatorio Astronomico di Montedoro, è stato possibile attraversare luoghi che raccontano il territorio e la straordinaria storia del sottosuolo nisseno.

La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Montedoro, il Soroptimist Club di Gela, e i volontari della Delegazione FAI di Caltanissetta hanno contribuito alla riuscita di un evento arricchito da quanti vi hanno preso parte. “Proseguiamo – ha commentato il sindaco Bufalino – il nostro percorso di valorizzazione del patrimonio minerario e dei paesaggi del territorio, convinti che la memoria dei luoghi possa diventare una risorsa per il futuro”.