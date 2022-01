Calcio: morto Gianni Di Marzio, fu lui a scoprire Maradona

Lutto nel mondo del calcio. È morto Gianni DiMarzio, allenatore e dirigente sportivo, che fu il primo a scoprire il talento Di Diego Armando Maradona. A dare l’annuncio il figlio Gianluca DiMarzio su Twitter. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego: sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”, il messaggio affidato ai social da parte del figlio. DiMarzio vide per primo un giovanissimo Maradona in Argentina, segnalandolo al Napoli e contribuendo così a scrivere la storia del calcio.

Come allenatore, ha guidato diverse squadre tra cui il Catanzaro, con cui arrivò in Serie A, e il Napoli, allenato tra il 1977 al 1979, ottenendo il quinto posto in classifica, piazzamento Uefa, e perdendo una finale Di Coppa Italia a Roma contro l’Inter.

Gianni Di Marzio fu anche, storico artefice della promozione in Serie A del Catania nella stagione 1982/83. Il tecnico dei 40mila all’Olimpico: il popolo rossazzurro lo ha sempre ricordato così. Indimenticabile quel 25 giugno 1983, quando il pareggio senza reti contro la Cremonese regalò il salto di categoria e una gioia immensa a quanti vissero quella memorabile giornata romana.