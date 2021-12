Sicilia, migranti: investito sulla statale, morto 18enne nell’agrigentino

Un 18enne del Bangladesh, e’ morto alla Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di AGRIGENTO dove era stato ricoverato dopo che all’alba di martedi’, lungo la statale 115 fra AGRIGENTO e Palma di Montechiaro, era stato investito da un’autovettura . Il giovane stava camminando lungo la statale e, a causa del buio pesto, non e’ stato visto dall’automobilista trentacinquenne di AGRIGENTO che, adesso, come atto dovuto da parte della Procura, verra’ indagato per omicidio stradale.

L’associazione Acuarinto – che ricorda il giovane come un “ragazzo sempre sorridente, educato e gentile, oltre che grande lavoratore” – si sta mobilitando per fare in modo che la salma possa tornare in Bangladesh dai suoi genitori.