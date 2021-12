Sicilia, in un’autorimessa a Messina scovati 68 chili di marijuana: arrestato 46enne

Scoperto con 68 chili di marijuana in un’autorimessa a MESSINA. La polizia ha arrestato un 46enne per possesso di droga ai fini di spaccio. A insospettire gli agenti, nei pressi degli imbarchi per lo Stretto, è stato l’atteggiamento dell’uomo, particolarmente cauto nei minuti antecedenti all’arrivo di un furgone.

L’uomo, dopo l’uscita del mezzo, ha ripreso la sua attività ma la polizia ha deciso di fare irruzione nel locale. La marijuana era confezionata in buste termosaldate e suddivisa in otto scatole di cartone e due trolley. L’uomo si trova rinchiuso del carcere di Gazzi.