Nissa, si è dimesso il capo dell’Ufficio Stampa Alessandro Silverio: “Resto consigliere, non condivido le ultime scelte della società”

CALTANISSETTA – Alessandro Silverio, noto giornalista nisseno, si è dimesso dalla Nissa, società in cui ricopriva il ruolo di capo dell’Ufficio Stampa.

Molto apprezzato oltre che per il suo lavoro anche per la non comune fede nei colori biancoscudati, il suo amabile carattere lo avevano inoltre reso molto vicino ai giocatori della rosa. La sua è una decisione che ha spiazzato i tifosi nisseni.

Silverio, in un post su facebook, ha scritto: “Comunico di aver rassegnato le mie dimissioni non condividendo nessuna delle scelte fatte ultimamente dai vertici societari, rimango tuttavia consigliere, insieme agli altri soci pronti a convocare un’assemblea dove si dovrà rendere conto e spiegare i motivi di alcune scelte fatte senza il consenso dei soci”