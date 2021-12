Italia, abusi su 18 pazienti: ginecologo condannato in appello a sei anni di carcere

La Corte d’appello di Milano ha condannato a 6 anni di reclusione Domenico Spellecchia, ex primario di Ginecologia dell’ospedale di Chiavenna (Sondrio), accusato di violenza sessuale nei confronti di 18 suoi pazienti. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano locale “La Provincia di Sondrio”, i giudici hanno riformato la sentenza per il medico 61enne, che nel giugno del 2018 era stato assolto nel Tribunale di Sondrio perche’ il fatto non sussiste.

Una condanna che ha dato ragione all’accusa. I giudici milanesi – Valeria De Risi in qualita’ di presidente, a latere Chiara Maria Giuseppina Nobili e Alessandra Simion – hanno deciso di rinnovare parzialmente l’istruttoria, di riascoltare alcuni testimonianze e chiedere una nuova consulenza relativa ai filmati delle visite gia’ portati in aula a Sondrio.

Il medico e’ stato condannato a 6 anni (l’accusa ne aveva chiesti 8), oltre all’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno; l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; l’interdizione legale durante l’espiazione della pena; e la sospensione dall’esercizio della professione medica.

Domenico Spellecchia era stato arrestato il 3 dicembre 2014 al termine delle indagini degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Sondrio partite dalla denuncia di una donna. Il medico fini’ agli arresti domiciliari. Le prove erano state raccolte, in particolare, con ore di registrazioni effettuate con una videocamera e alcune cimici raccolte nello studio dove riceveva le pazienti. Dopo l’assoluzione era tornato ad esercitare, attualmente all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como).