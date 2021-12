Caltanissetta, “silenziati” i botti dal 30 dicembre al 6 gennaio: ecco l’ordinanza del sindaco con il divieto

CALTANISSETTA – Il sindaco del capoluogo nisseno, Roberto Gambino, ha “silenziato” i botti. Il primo cittadino con apposita ordinanza ha disposto “il Divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplodente, benché di libera vendita, sull’intero territorio Comunale dal 30.12.2021 al 06.01.2022 in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi“.