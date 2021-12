Caltanissetta, conviviale delegazione Figc. Giorgio Vitale: “La nostra opera non deve affievolirsi”

Clima lieto, spensierato e gioioso in “casa” della Delegazione Figc Caltanissetta che nella serata di mercoledì 22 dicembre si è riunita in un noto ristorante nisseno per la classica cena conviviale natalizia, insieme ai familiari. Oltre il consueto scambio di auguri si è, immancabilmente, discusso di calcio: progetti ed iniziative che vedranno la luce con l’inizio del 2022.

A fare gli onori di casa, l’eclettico delegato provinciale Giorgio Vitale, che ha donato una rosa a tutte le signore presenti. Vitale, dinanzi alla torta che simboleggiava la federazione, ha sottolineato: “Grazie a tutti voi per l’impegno profuso e la passione che mettete nella vostra opera e che ha consentito, con il fondamentale apporto delle società, di far ripartire il calcio. La nostra opera non deve affievolirsi di intensità ma anzi aumentare, crescere. Abbiamo ottenuto dei notevoli risultati ma, siamo in grado di fare di più. Ognuno di voi è un ingranaggio utile di un meccanismo che lavora senza sosta. Auguri a voi, alle vostre famiglie, al calcio nisseno, nella speranza di un futuro che ci consenta di archiviare tra i ricordi questo biennio in cui il calcio e lo sport in genere, sono stati notevolmente danneggiati”.