Sfida palermitana in Serie B2 per la Traina Srl contro il Medtrade.

In un girone tutto siciliano di una serie B2 dai ritmi serrati non ci si può adagiare sui successi conseguiti perché bisogna subito pensare ai prossimi impegni e così è stato per la TRAINA SRL che ha continuato il ritmo settimanale degli allenamenti senza alcuna sosta pur se in coincidenza con le festività di inizio novembre.

Tanta concentrazione e tanta voglia di lottare deriva dalla consapevolezza che la quarta serie nazionale è un campionato dove non si può mai abbassare la guardia. Domenica prossima la formazione nissena ritorna in trasferta a Palermo contro il Medtrade in una gara che, guardando la classifica delle due formazioni, sembrerebbe sulla carta agevole ma che nella realtà presenta delle insidie nascoste.

E’ vero che le palermitane sono ancora a zero in classifica con soli due set vinti e nove persi nelle tre gare fin qui disputate ed è anche vero che sono reduci da un brutto scivolone a Brolo, ma bisogna anche considerare che due delle tre sconfitte sono arrivate in trasferta e tutte contro avversarie quotate.La giovanissima formazione palermitana è stata sconfitta all’esordio in B2 a Catania contro il Volley Valley Funiviaetnea in quattro set; nella seconda di campionato tra le mura amiche ha perso per 1 a 3 ma dopo quattro set tiratissimi contro il Nigithor S. Stefano di Camastra, mentre nell’ultimo turno di campionato ha rimediato una sonora sconfitta a Brolo contro la Cassiopea.

La sensazione che se ne ricava è quella di una squadra giovane che si esalta nel proprio campo che tra l’altro è una struttura particolare che in casa TRAINA SRL (a suo tempo Albaverde) conoscono per avervi giocato alcune stagioni fa.Intanto dopo il recupero di mercoledì il quadro della gare disputate è stato completato con un trio di formazioni in vetta: due con tre vittorie da tre punti e nessun set perso (Gesan.com Marsala e Caffè Trinca Palermo) e la terza con tre vittorie di cui una da due punti (Cassiopea Brolo).Alle loro spalle si è piazzata la TRAINA SRL con due vittorie su due gare, senza set persi e il turno di riposo già osservato: la gara di domenica prossima a Palermo ci dirà se la formazione nissena guidata da Francesca Scollo e Carina Gotte avrà i requisiti per continuare a stazionare nelle parti alte della graduatoria.

Intanto in casa nissena devono fare i conti con qualche acciacco di troppo e con il recupero della migliore condizione di Chiara Angilletta che sta procedendo con tempi più lunghi del previsto