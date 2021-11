SERRADIFALCO. Oggi nuova tornata vaccinale a Serradifalco. E’ in programma presso il Poliambulatorio di Via Sferrazza ed è aperta a tutti i cittadini di Serradifalco a partire dai 12 anni in su senza prenotazione alcuna.

Le vaccinazioni avverranno dalle 9:00 alle 19:00. Saranno inoculate prima, seconda e terza dose.