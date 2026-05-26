Caltanissetta, l’Inner Wheel dona quattro borse di studio a studenti meritevoli dell’Istituto Sebastiano Mottura

Il 25 maggio l’Inner Wheel di Caltanissetta ha donato quattro borse di studio a degli alunni meritevoli dell’Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta come riconoscimento del loro impegno e come incentivo per proseguire il loro percorso formativo. La Dirigente scolastica, Prof.ssa Laura Zurli, ha calorosamente ringraziato la Presidente del Club, Nevilia Aquilina e le socie presenti e ha poi speso parole di elogio e sentito apprezzamento per la Governatrice del Distretto Inner 211 Sicilia e Calabria, nonché docente dell’Istituto, che ha fatto da tramite tra la scuola e il Club. Il conferimento di alcune borse di studio è diventato ormai un appuntamento importante dell’Inner Wheel nisseno, in quanto tale premio è stato istituito da qualche anno in memoria dell’illustre socia Anna Maria Oberto Danesi che ha ricoperto il prestigioso incarico di Presidente Nazionale e che ha sempre mostrato una particolare attenzione per la formazione dei giovani. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari dei ragazzi visibilmente commossi per questo importante riconoscimento.