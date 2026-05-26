In Sicilia su 71 Comuni elette 12 sindache

Sono 12, su un totale di 45 candidate, le sindache elette alle amministrative che hanno interessato 71 Comuni SICILIAni. A Marsala (Trapani) trionfa il campo largo di Maria Andreana Patti la (la coalizione riuniva Pd, M5s, Avs e parte dei moderati) con il 50,25% delle preferenze sconfiggendo il centrodestra. A Termini Imerese (Palermo) viene riconfermata Maria Terranova (centro sinistra) con una percentuale di preferenza al 72,16%, contro il 20,16% del candidato di centro destra, Antonio Battaglia. Nella provincia di Agrigento su sei candidate ne è stata eletta una. Si tratta di Ida Cuffaro, per il Comune di Raffadali, con il 75,7% dei voti. Nei Comuni di Caltanissetta le candidate erano cinque. Di queste, solo Rosa Rizzo è stata eletta. Sarà sindaca del comune di Vallelunga Pratameno, con il 58,73% di preferenze. Nel Catanese le candidate erano 8. Di queste, Maria Aurora Catalano è stata eletta nel comune di Milo con il 52,97% di preferenze. Per i comuni dell’Ennese, eletta 1 delle 4 candidate. Si chiama Carmelina Cutrona e guiderà Valguarnera Caropepe con il 50,25% di voti. Nel Messinese sono 3 su 9 le candidate elette sindache. Si tratta di: Melangela Scolaro per Barcellona Pozzo di Gotto (40,45% di voti), Giusi Cicciari per Merì (56,17%) e Maria Spidaleri per Saponara (48,71%). Nella provincia di Palermo, oltre a Terranova per Termini Imerese, elette altre 3 sindache:i Maria Concetta Di Pasquale ad Aliminusa (55,66% di voti), Anna Canzoneri a Campofelice di Fitalia (93,39%) e Rosa Covello a Carini (53,97%).