Campofranco. Gran riconoscimento letterario per la scrittrice Ninfa Debora Bonacotta con l’opera “Infanzie rubate”

CAMPOFRANCO. L’opera “Infanzie Rubate”, firmata dall’autrice campofranchese Ninfa Debora Bonacotta, ha conseguito il secondo posto al Concorso Internazionale di Letteratura Navarro.
Un prestigioso premio internazionale che attesta il valore letterario, la struttura narrativa e la profondità tematica del testo, confermando la rilevanza dell’opera all’interno del panorama culturale contemporaneo.
Alla nostra scrittrice, che porta in giro per l’Italia la nostra storia, giungano le più sincere congratulazioni dell’Amministrazione Comunale per questo importante traguardo, che porta lustro alla cultura del nostro territorio.
Per consultare la scheda tecnica e la sinossi del libro è possibile visitare il sito ufficiale al seguente link: https://www.edizionimondonuovo.com/…/infanzie-rubate/