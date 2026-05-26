Reliquia di Livatino nel Santuario dei Nuovi Martiri a Roma

La reliquia del giudice Rosario Angelo Livatino sarà collocata nella basilica di San Bartolomeo all’Isola, a Roma, nel “Santuario dei nuovi martiri del XX e XXI secolo”, affidato alla Comunità di Sant’Egidio. Troverà posto accanto a quella del beato don Pino Puglisi. La reliquia, arrivata da Canicattì, sarà introdotta questa sera durante un momento di preghiera in programma alle 20 e presieduto dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Santo Padre per la Diocesi di Roma. Si tratta di un frammento della fodera interna dei pantaloni indossati da Livatino la mattina del 21 settembre 1990, quando il magistrato venne ucciso dalla mafia lungo la statale che collega Canicattì ad AGRIGENTO. Sul tessuto sono presenti tracce di sangue. Gli indumenti erano stati ritirati dal Gabinetto di Polizia scientifica della Questura di AGRIGENTO e affidati dai genitori del giudice a un familiare.