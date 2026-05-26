Vannacci a Caltanissetta: venerdì 29 maggio

Il Generale Roberto Vannacci arriva a Caltanissetta Venerdì 29 Maggio, alle
Ore 17:30.
L’intervento del Generale avrà luogo all’Hotel San Michele – Via Fasci Siciliani, 6 – Caltanissetta.
L’evento sarà un’importante occasione per ascoltare le riflessioni del Generale sul futuro dell’Italia.
L’ingresso è gratuito.
Con la partecipazione di:
Massimiliano Simoni – Coordinatore Nazionale
On. Rossano Sasso – Responsabile Sud Italia
Gianluca Dessi – CGN Sicilia e Sardegna
Il Generale Roberto Vannacci arriva a Caltanissetta Venerdì 29 Maggio, alle