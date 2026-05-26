Saluto di commiato del Commissario Straordinario di Vallelunga Pratameno

VALLELUNGA PRATAMENO – Con la elezione del nuovo Sindaco, cessa la gestione commissariale al Comune di Vallelunga. e la dottoressa Concettina Nicosia con una sua nota che qui riportiamo saluta tutta la cittadinanza. “In queste ore, in cui mi accingo a lasciare la sede municipale, rivolgo il mio saluto alla Comunità di Vallelunga Pratameno, esprimendo un sincero sentimento di gratitudine per l’accoglienza, la collaborazione ed il senso di appartenenza che ho avuto modo di percepire, ancora una volta, durante il mio incarico di Commissario Straordinario. Questo secondo ritorno a Vallelunga Pratameno è stato segnato da una circostanza profondamente dolorosa che ha colpito l’intera Comunità e che ha rappresentato la causa stessa del mio insediamento: la prematura scomparsa del Sindaco dott. Pippo Montesano. A Lui rivolgo un pensiero commosso e rispettoso. La perdita del Sindaco Montesano ha lasciato un vuoto umano ed istituzionale profondo, avvertito dall’intera Cittadinanza. In questi mesi ho avuto modo di cogliere, nei racconti e nel ricordo affettuoso delle persone, il legame sincero che Lo univa alla sua Comunità e l’amore con cui svolgeva il proprio servizio per il paese. A nome mio personale ed istituzionale, rinnovo il sentimento di vicinanza alla Sua famiglia ed a tutti coloro che continuano a custodirne con affetto la memoria. Un particolare e sentito ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali, i quali, con professionalità, dedizione e senso del dovere, hanno garantito continuità amministrativa, disponibilità e supporto costante nello svolgimento dell’attività istituzionale. Un sincero apprezzamento va, in particolare, ai Responsabili di Area, che, con equilibrio, competenza e spirito di collaborazione, hanno guidato e coordinato il lavoro degli Uffici comunali, contribuendo in maniera determinante al buon funzionamento della macchina amministrativa. Un pensiero di riconoscenza va, altresì, al Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Letizia Vullo, ed ai Consiglieri Comunali, con i quali ho condiviso questa esperienza amministrativa nel segno del confronto istituzionale, del rispetto reciproco e dell’impegno comune rivolto esclusivamente al bene della Comunità vallelunghese. Parimenti, esprimo gratitudine alle Forze dell’Ordine presenti in Vallelunga Pratameno, alla Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri, guidata dal Comandante Furfaro, per la presenza costante, la professionalità ed il senso dello Stato dimostrati ogni giorno a tutela della sicurezza, della legalità e della serenità della Cittadinanza. Un pensiero speciale va al mondo della Scuola, presidio fondamentale di crescita, educazione e speranza per le nuove generazioni. Ho avuto modo di apprezzare il lavoro quotidiano del Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Mastrosimone, dei docenti e di tutto il personale scolastico, impegnati con passione nella formazione umana e culturale dei nostri ragazzi, autentico patrimonio della locale Comunità. Un sentito ringraziamento va, inoltre, alla scuola dell’infanzia presso le Suore Salesiane del Sacro Cuore, realtà educativa che da anni accompagna con dedizione, sensibilità e spirito cristiano il percorso di crescita dei più piccoli, rappresentando un importante punto di riferimento umano ed educativo per tante famiglie vallelunghesi. Desidero rivolgere, al riguardo, un pensiero particolarmente affettuoso e commosso per Suor Antonietta, che, con dolcezza ed instancabile dedizione, ha lasciato un segno profondo nella vita di generazioni di bambini e famiglie della Comunità. La notizia che il prossimo anno le Suore Salesiane del Sacro Cuore lasceranno Vallelunga Pratameno rappresenta, per me come per molti Vallelunghesi, motivo di sincera tristezza e di profonda emozione. La loro presenza ha costituito per decenni un prezioso presidio educativo, umano e spirituale, capace di accompagnare con amore, sacrificio e silenziosa operosità la crescita di tanti bambini. A Suor Antonietta ed a Suor Laura va il sentimento più autentico di gratitudine della Comunità per il bene seminato nel tempo, che continuerà certamente a vivere nel ricordo, nell’affetto e nei valori trasmessi ad intere generazioni di Vallelunghesi. Sincera riconoscenza va, altresì, alla Parrocchia, importante punto di riferimento spirituale, umano e sociale per la Comunità vallelunghese. Saluto i Parroci Don Alfonso Incardona e Don Vincenzo Sciacchitano, che ringrazio per la vicinanza, la sensibilità pastorale ed il costante impegno profuso per la Comunità e nell’organizzazione dell’I.G.F. (Insieme Giovani e Famiglie), che si svolgerà, nel nostro paese, alla presenza del Vescovo, Mons. Mario Russotto, nei giorni 30-31 maggio 2026. Un affettuoso pensiero rivolgo anche a Don Giuseppe Zuzzè, Arciprete emerito di Vallelunga Pratameno, per la testimonianza umana e spirituale che continua ad offrire alla Comunità. Ritengo, infatti, che la collaborazione tra Comune e Chiesa sia fondamentale: pur nel pieno riconoscimento della missione propria delle due Istituzioni, è certo che entrambe operano quotidianamente al servizio della Comunità, condividendo valori di solidarietà, vicinanza alle persone ed attenzione ai bisogni umani e sociali del territorio. Saluto, inoltre, le Confraternite di Vallelunga Pratameno, custodi di fede, tradizioni e senso di Comunità, per il prezioso contributo spirituale ed umano offerto alla vita del paese. Profonda gratitudine va alle associazioni locali, “A Finestra”, la Pro Loco, la Fraternità di Misericordia, “La Radice”, il “Piccolo Stabile Vallelunghese” e l’Associazione Culturale e Musicale “V. Bellini”, autentiche ricchezze del territorio e preziosi presidi di solidarietà, partecipazione e coesione sociale. Attraverso il volontariato, l’impegno culturale, sportivo, sociale e religioso, le Associazioni contribuiscono quotidianamente a mantenere vivo il senso di Comunità ed a rafforzare i legami umani che rendono Vallelunga Pratameno una realtà viva ed unita. Apprezzamento va, altresì, alle Organizzazioni sindacali ed al patronato operante sul territorio comunale, che svolgono, con impegno e professionalità, una preziosa funzione di assistenza e vicinanza ai cittadini, contribuendo concretamente a facilitare l’accesso ai servizi ed ai diritti sociali della Comunità. Nel rispetto dei valori e dell’identità di questa terra, ho cercato di svolgere il mio incarico con equilibrio, responsabilità e spirito di servizio, offrendo ogni mio possibile contributo umano e professionale al bene della Comunità vallelunghese, ricca di storia, tradizioni e autentica umanità. Consentitemi, infine, un pensiero personale e riconoscente alla mia famiglia, che, con discrezione, affetto e pazienza, ha sostenuto il peso degli impegni istituzionali e delle responsabilità quotidiane che questo incarico comporta. Alla mia famiglia va il mio grazie più autentico, per essermi stata accanto con amore e comprensione anche nei momenti più complessi. In questo momento di rinnovata vita democratica, rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi Amministratori eletti, affinché possano svolgere il proprio mandato con equilibrio, responsabilità ed autentico amore per Vallelunga Pratameno, nell’esclusivo interesse della collettività amministrata. Questo momento assume, inoltre, un significato particolarmente importante per la Comunità vallelunghese, che ha eletto, per la prima volta, una donna alla guida del Comune, la prof.ssa Rosa Maria Izzo. Un passaggio storico che rappresenta un segnale significativo di crescita civile, partecipazione e fiducia nel valore delle istituzioni. Vallelunga Pratameno è una Comunità forte, capace di custodire la memoria e, allo stesso tempo, di guardare avanti con dignità, speranza e unità.

Non da ultimo rivolgo un pensiero orante alla Madonna di Loreto, Patrona della Comunità vallelunghese, la cui presenza accompagna profondamente la vita spirituale del paese. Ho sempre considerato singolare e particolarmente significativo il fatto che sia stata nominata Commissario Straordinario proprio il 10 dicembre, giorno dedicato alla Sua memoria liturgica: una coincidenza che ho vissuto con emozione e come un legame speciale con questa Comunità che porterò nel cuore. Con gratitudine e vicinanza istituzionale, infine, porgo a tutti ed a ciascuno dei Vallelunghesi il mio affettuoso saluto. (Il Commissario Straordinario Dott.ssa Concettina Nicosia)”