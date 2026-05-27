Sommatino. L’amministrazione comunale ha partecipato ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima Odigitria

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale ha partecipato in data odierna ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima Odigitria, prendendo parte ai momenti religiosi e celebrativi che hanno coinvolto numerosi fedeli e cittadini.

Particolarmente gradita è stata la presenza della comunità di Agira, giunta in occasione della festa con una delegazione e con la reliquia di Santa Margherita Vergine e Martire, patrona della città siciliana, che viene solennemente celebrata il 20 luglio di ogni anno.

Un momento di fede, tradizione e condivisione che ha rafforzato il legame tra le nostre comunità, unite dalla devozione e dalla valorizzazione del patrimonio religioso e culturale.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni e rinnova i sentimenti di amicizia e vicinanza alla comunità di Agira.