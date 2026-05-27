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Delia. Incontro di sensibilizzazione con gli alunni del “Di Maria” sul tema del benessere animale e della sana convivenza uomo-animale

Redazione 1

Delia. Incontro di sensibilizzazione con gli alunni del “Di Maria” sul tema del benessere animale e della sana convivenza uomo-animale

Mer, 27/05/2026 - 07:06

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DELIA. Si è svolto, presso la palestra dell’I.C. “Nino Di Maria”, un altro incontro di sensibilizzazione sul tema “benessere animale e sana convivenza uomo-animale” rivolto ai nostri bambini di quarto e quinto anno di scuola primaria.

L’Assessore Daniela Gallo, assieme alla Dott.ssa Stefania Turco, Dirigente Veterinario dell’Asp di Caltanissetta, e alla sig.ra Maria Corsino, volontaria animalista iscritta all’Elenco Comunale, sono state accolte e ascoltate con grande entusiasmo e partecipazione da parte di bambini e docenti.

Promozione della tutela e del rispetto degli animali, con particolare riferimento a quelli di comunità, mission degli enti competenti, microchippatura, sterilizzazione e adozione consapevole come obiettivi chiave per il contrasto al fenomeno del randagismo: questi gli argomenti trattati, ai quali si è aggiunto l’invito al rispetto di alcune regole molto importanti per la cura dei nostri amici a quattro zampe.

Ad ogni bambino è stata consegnata una brochure-vademecun con i punti salienti del Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali e, a conclusione dell’incontro, l’attestato di partecipazione al Concorso “I nostri amici animali: li amiamo li rispettiamo”, indetto nelle giornate di sensibilizzazione svoltesi l’anno scolastico passato.

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