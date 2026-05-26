Sodano, ‘grazie al voto disgiunto, niente alleanze”. Ballottaggio: “Vogliamo costruire la nuova Agrigento”

“Vogliamo costruire un’AGRIGENTO nuova, che funzioni, una città gioiosa. Siamo grati alla città per questo risultato straordinario, la lista Controcorrente porta in Consiglio 3 consiglieri. Ci sono stati 5.300 voti che si sono separati dalle liste di Centrodestra per darci sostegno. E’ stato, di fatto, bocciato il metodo di amministrazione degli ultimi 40 anni per dare sostegno e fiducia a chi ha intrapreso un percorso politico che si differenzia per i valori e le energie”. Lo ha detto il candidato sindaco di AGRIGENTO, Michele Sodano del Campo Largo, che andrà al ballottaggio contro Dino Alonge che è stato schierato da un pezzo di Centrodestra. “Andremo avanti con le nostre energie, senza compromessi al ribasso. Niente alleanze. Siamo però pronti a lavorare con i tanti consiglieri giovani eletti nelle file del Centrodestra, ma è solo lavorare assieme per AGRIGENTO” ha aggiunto.