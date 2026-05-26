Sport, via libera dalla giunta regionale a 60 milioni per il rifacimento del Barbera. Schifani: «Palermo ha diritto a uno stadio moderno». Altri 40 milioni per impianti sportivi

Via libera allo stanziamento di 60 milioni di euro con i quali la Regione Siciliana parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo. La giunta Schifani ha approvato oggi una rimodulazione delle risorse Fsc che individua le somme necessarie.

«Manteniamo l’impegno preso con la città. Palermo – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e che si annuncia altrettanto iconico dell’attuale impianto, uno dei più belli e suggestivi d’Italia, grazie all’insostituibile sfondo del monte Pellegrino e del castello Utveggio. Il mio governo sta facendo la propria parte perché si raggiunga l’obiettivo che consenta al capoluogo dell’Isola di candidarsi a ospitare le partite dei campionati europei del 2032 e le gare delle competizioni europee che auguriamo al club rosanero di raggiungere. Con la riprogrammazione delle risorse Fsc, inoltre, prevediamo consistenti risorse per intervenire sugli impianti sportivi in tuta la Sicilia».

Il progetto di ammodernamento del Barbera, che include non solo il rifacimento dell’impianto sportivo ma anche la riqualificazione dell’area circostante, prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, la cui copertura finanziaria sarà garantita da una partnership pubblico-privata. Più della metà della cifra sarà messa a disposizione direttamente dalla società Palermo Calcio, la parte restante sarà invece a carico della Regione, del Comune e dello Stato.

La riprogrammazione dei Fondi di coesione, oltre alle risorse per la ristrutturazione dello stadio di Palermo, destina 40 milioni al finanziamento dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per l’impiantistica sportiva.