Tenute Navarra debutta a Cantine Aperte: il 30 maggio una giornata tra calici, musica e territorio

C’è una Sicilia che custodisce il ritmo lento delle stagioni e che oggi sceglie di raccontarsi attraverso il vino, il paesaggio e l’ospitalità. Sarà proprio questo lo scenario di riferimento che segnerà, sabato 30 maggio, il debutto di Tenute Navarra a Cantine Aperte, storica manifestazione eno-turistica promossa da MTV (Movimento Turismo del Vino). Per la prima volta, la cantina aprirà le porte ai winelover per una giornata immersiva alla scoperta di un’identità produttiva contemporanea, sostenibile e profondamente legata al territorio.

Tra i filari, gli uliveti e i mandorleti della proprietà, i visitatori potranno accedere ad un tour guidato, dai tecnici aziendali, per scoprire da vicino una delle realtà emergenti più interessanti del panorama vitivinicolo siciliano. Ad accogliere gli ospiti ci saranno ben tre generazioni della famiglia Navarra, Totò Navarra Senior con la sua passione per la terra di Sicilia, Salvatore Navarra e la sua visione imprenditoriale e Totò Jr. testimone di una nuova generazione di produttori vitivinicoli. I banchi d’assaggio resteranno attivi per tutta la giornata, offrendo in degustazione l’intera gamma dei vini: dalla dinamica Linea Fun fino ai Top Wines, incluse le etichette simbolo come il Maribu, Cerasuolo di Vittoria DOCG e il Battichiè Riserva del Fondatore, Nero d’Avola Riserva Sicilia DOC. Proprio a quest’ultimo prodotto, manifesto della cantina e sintesi della visione della famiglia Navarra, sarà dedicata alle ore 17:00 la speciale masterclass, disponibile come servizio extra e non inclusa nel ticket standard; che si terrà all’interno dell’Enospace di Tenute Navarra, inaugurando, così, la nuova area tematica dedicata all’accoglienza degli enoturisti e dei winelover. Spazio anche al food con i corner gastronomici dislocati negli spazi esterni, concepiti come tappe di un percorso sinergico tra calice e piatto, volto a valorizzare la cucina del territorio.

Cantine Aperte da Tenute Navarra sarà anche un’esperienza trasversale, costruita per coinvolgere pubblici differenti e trasformare la visita in un momento di scoperta e condivisione. Dalle 11:00 alle 18:00, il suggestivo “Brindisi in mongolfiera” permetterà di sorvolare il mosaico agricolo delle campagne di Butera in compagnia del Rosemosse Blanc de Blanc: una bollicina identitaria e contemporanea, che interpreta il Grillo con eleganza e precisione, esaltandone sapidità e carattere territoriale. A partire dalle ore 18:30, il ritmo della giornata cambierà volto con lo “Zahr Party”, un esclusivo momento al tramonto ispirato allo Zahr, vino frizzante dell’azienda. In serata la tenuta si trasformerà in un osservatorio astronomico all’aperto per ammirare i corpi celesti, prima dello spettacolo pirotecnico conclusivo delle ore 22:00. Un’attenzione particolare sarà riservata anche ai più piccoli, che potranno trascorrere la giornata in serenità grazie a un servizio di animazione dedicato e pensato per rendere l’esperienza ancora più accogliente ed inclusiva.

“Partecipare a Cantine Aperte rappresenta per noi un traguardo importante – sottolinea Totò Navarra Jr., CEO dell’azienda –. È il momento in cui scegliamo di aprire le porte della nostra realtà, condividendo una visione precisa della Sicilia agricola contemporanea. Crediamo che oggi il vino debba essere anche esperienza, racconto, relazione umana. Con questa giornata non vogliamo solo presentare i nostri vini, ma inaugurare un nuovo capitolo di accoglienza, invitando le persone a diventare parte integrante della nostra storia e del nostro paesaggio”.

Con questo debutto, Tenute Navarra rafforza la propria vocazione all’enoturismo esperienziale, trasformando il vino in racconto vivo e creando un legame profondo tra la terra, la vigna e chi sceglie di viverne la magia. Una visione che mette al centro l’accoglienza, per svelare l’identità più profonda e il futuro della Sicilia rurale contemporanea.

Per info & prenotazioni:

https://tenutenavarra-cantineaperte.it/evento/cantine-aperte-tenute-navarra/#prenota