Caltanissetta. Il 28 maggio cena di beneficenza a sostegno del Progetto “Dopo di Noi”

CALTANISSETTA. Mancano pochi giorni alla cena di beneficenza promossa da Michele Tornatore a sostegno della cooperativa sociale ConSenso e di Obiettivo Casa, il primo residenziale per giovani adulti con autismo a Caltanissetta. Un progetto che nasce per offrire continuità di vita, autonomia e un ambiente stabile nel Dopo di Noi, restituendo alle famiglie una prospettiva concreta e serena.

Obiettivo Casa nasce proprio da qui: dal bisogno di una risposta reale e condivisa. Un progetto costruito con cura multidisciplinare, sostenuto da I Bambini delle Fate e da numerosi imprenditori del territorio che hanno scelto di credere in un modello innovativo per la Sicilia centrale. Un luogo dove si sviluppano autonomie quotidiane, si costruiscono relazioni significative e si garantisce stabilità emotiva e continuità educativa.

La serata si terrà giovedì 28 maggio alle 20:30 al ristorante Sale e Pepe, in via Gigino Gattuso 43. Sarà un’occasione per conoscere da vicino un’iniziativa che sta cambiando la prospettiva di molte famiglie e per contribuire alla fase finale dei lavori del residenziale di contrada Roccella snc, tenuta Sant’Angela Merici.

La comunità è invitata a partecipare e a sostenere un percorso che mette al centro la persona, i suoi diritti e la sua dignità. I posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni: 328 2803076.