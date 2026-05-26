Prestigioso risultato per il Virgilio di Mussomeli al concorso nazionale Tricolore Vivo

MUSSOMELI – I ragazzi della E1A dell’IISS Virgilio di Mussomeli, guidati dalla prof.ssa Vincenza Calà, hanno conseguito il secondo posto nella categoria Scuola Secondaria di Secondo grado del Concorso Nazionale Tricolore Vivo, con l’elaborato dal titolo “Il silenzio delle armi è il canto della terra “. Il tema di quest’anno: l’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra e l’impegno dell’Italia per la pace e la cooperazione internazionale, è stato interpretato dai ragazzi in maniera originale attraverso una riflessione poetica e artistica insieme sui valori della pace, della libertà e della convivenza civile. Questo il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice della XX edizione del Concorso: “Elaborato premiato per profondità dei contenuti, originalità espressiva e sensibilità nell’interpretazione dei temi proposti”. Riconoscimento che, accompagnato dalI’ apprezzamento rivolto a tutta la comunità scolastica del Virgilio per il significativo contributo offerto al concorso, restituisce merito all’impegno e alla maturità dimostrati dai ragazzi.