San Cataldo. Buoni riscontri dalla prima vaccinazione anti Covid effettuata nei pressi del mercatino settimanale.

SAN CATALDO. E’ certamente proficuo il bilancio della prima vaccinazione di prossimità effettuata a San Cataldo, nei pressi del mercatino settimanale. Lo ha detto il sindaco Gioacchino Comparato: “Abbiamo registrato una buona adesione della cittadinanza sancataldese, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Numerose le terze dosi effettuate. Replicheremo sicuramente tale iniziativa nelle prossime settimane, così da offrire questo ulteriore servizio alla nostra Comunità. Ognuno di noi può e deve fare la propria parte per fermare il Covid, vaccinandosi, così da proteggere soprattutto i cittadini più fragili”.

Il sindaco ha inteso ringraziare i numerosi giovani sancataldesi tra cui Emanuele Orlando per il loro impegno ed esprimere il proprio plauso all’Asp per la collaborazione e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, nelle figure rispettivamente del Dott. Trobia e del Presidente Piave, che hanno messo tempestivamente a disposizione tutto l’occorrente per la buona riuscita della vaccinazione. Con l’occasione, si ricorda a operatori sanitari, fragili, over 60, possono effettuare la terza dose presso gli hub vaccinali del Cefpas e del Centro Commerciale Il Casale, a distanza di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.