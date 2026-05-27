Caltanissetta. En plein dell’Istituto “Luigi Russo” ai Campionati Italiani di mini imprenditorialità JA Italia

CALTANISSETTA. Ben 3 mini imprese dell’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Basta, si sono classificate finaliste regionali dei Campionati Italiani di mini imprenditorialità JA Italia, nell’ambito del progetto” Upshift, Generazione Pari”.

Inoltre, la mini impresa Equidolls.ja della classe 4 indirizzo economico-relazioni internazionali per il marketing si è classificata prima tra le novantatré mini imprese italiane partecipanti al progetto. I tre ragazzi del team vincente, Sofia Surdo, Luana Riggio e Luca Arcadipane e la docente tutor, la prof.ssa Francesca Pettinato, si recheranno a Roma il 4 e il 5 giugno per un’ulteriore Campionato che riunisce i vari progetti di imprenditorialità giovanile organizzati dalla J.A. (Junior Achievement) Italia.

Si è trattato di un percorso piuttosto lungo: una prima selezione è avvenuta a Milazzo il 5 maggio scorso per la semifinale regionale a cui hanno partecipato, dell’Istituto Luigi Russo, oltre alla vincitrice Equidolls, la finalista Fidelis.ja, sempre della 4° Economico e le mini imprese Cuority.ja della 3B indirizzo biologico sanitario e Artemis.ja della 3° Economico.

L’Istituto Luigi Russo, grazie anche alla collaborazione del Referente FSL di Istituto prof. Dario Giuffrida e dei tutor FSL prof.ssa F. Pettinato, prof.ssa M. G. Amico e prof. A. Maira, si è distinto per competenza, entusiasmo e creatività. I complimenti dei giudici hanno inorgoglito gli animi degli alunni, dei docenti e degli sponsor locali che li hanno supportati, ripagandoli del lavoro svolto in questi mesi. Gli sponsor locali che hanno contribuito alla realizzazione dei prototipi sono la Code base s.r.l. , Officine Auto Luciano Surdo, Olpneus, DJ ALBAS.