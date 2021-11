San Cataldo. Al centro commerciale “Il Casale” un successo la Giornata nazionale dello stomizzato.

Si dichiara soddisfatta la Presidente Gerlanda Debora Bennardo, per la riuscita dell’evento del 31 ottobre 2021 – ossia la “GIORNATA NAZIONALE DELLO STOMIZZATO” organizzata dall’A.I.Stom Sicilia (Associazione Italiana Stomizzati) della Sezione Provinciale di Caltanissetta – realizzata presso il Centro Commerciale “IL CASALE” di c.da Bigini a San Cataldo (CL) grazie alla disponibilità e alla sensibilità del Direttore del Centro Commerciale Calogero Sanfilippo e alla collaborazione del Personale della Sicurezza.

La Giornata è stata dedicata alle persone portatrici di colo – ileo e urostomia, quindi incontinenti 24 ore su 24. Alto l’interesse dei visitatori del Centro Commerciale che si fermavano incuriositi a chiedere di conoscere l’Associazione, allo stand i Soci e le persone stomizzate hanno avuto modo di visionare i Presidi Medici di continenza e gli accessori, inoltre hanno trovato gli Operatori del Gruppo A.I.Stom formato dagli O.S.S.: Morena Lonobile, Angelica Blandino e Angelo Mistretta; dagli Stomaterapisti: Antonino Mangione e Pino Faraci, e dai Volontari, tutti pronti e disponibili a somministrare consigli, suggerimenti utili per la corretta gestione della stomia e per la cura della cute peristomale, in maniera da evitare le possibili complicanze.

Questo evento di informazione e formazione, rientra nel programma delle attività previste dallo Statuto, che il Gruppo A.I.Stom Sicilia sezione di Caltanissetta si onora di rappresentare e rimane a disposizione per tutte le persone stomizzate e le loro Famiglie della provincia di Caltanissetta. Ricordando l’appello lanciato nella Giornata dello Stomizzato, ossia “NON NASCONDERTI” – solo condividendo i problemi si riesce a trovare “Insieme” le soluzioni.