Marianopoli. Avviato l’iter per presentare i progetti di Democrazia partecipata. Istanze entro il 7 dicembre.

MARIANOPOLI. L’amministrazione comunale ha avviato l’iter per l’approvazione dei progetti da finanziare con i fondi della Democrazia Partecipata. Per questo ha invitato tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale, a presentare semplici idee o proposte progettuali di pubblica utilità nell’ambito esclusivo delle seguenti macro aree:

1. Ambiente e territorio

2. Turismo

3. Politiche giovanili

4. Attività sociali, scolastiche ed educative

5. Attività culturali, sportive e ricreative

6. Beni culturali

7. Strutture sportive e ricreative

8. Arredo urbano

9. Sviluppo economico e politiche agro-silvo-pastorali

10. Nuove tecnologie

I fondi per la Democrazia partecipata ammontano a 10.640,99 euro

Le proposte saranno stilate utilizzando il modulo di partecipazione allegato al presente avviso e reperibile sul sito del comune di Marianopoli (www.comune.marianopoli.cl.it) e presso la segreteria del Comune.

Termine di scadenza : entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 dicembre.