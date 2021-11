L’Accademia Dragon Gym di Caltanissetta “brilla” all’evento di Catania

L’Accademia Dragon Gym di Caltanissetta ben figura a Catania all’evento Buschido organizzato dal promoter Accademia del Combattimento targato Fight1

Il primo dei draghi a salire sul ring è stato la punta di diamante dell’Accademia Matteo Lo Cascio che accetta di combattere in una categoria di peso superiore non lasciando scampo al suo avversario nonostante la differenza di peso. Matteo si impone in tutte le 3 riprese vincendo con verdetto unanime.

A seguire, esordio nel Full Contact per il giovanissimo Carlo Medico che con coraggio riesce a contrastare i duri attacchi del suo avversario esprimendo buone combinazioni e tecniche frutto di un ottimo lavoro svolto in palestra. Sconfitta ai punti ma a testa alta: l’atleta ha tratto notevole esperienza da questo suo primo combattimento.

Per concludere la giornata, a difendere i colori dell’Accademia, nel galà serale, la guerriera Elisa Iannello all’esordio nel Full Contact: gestisce con non comune lucidità l’impatto emozionale di un evento di questo spessore. Sconfitta ai punti ma, regala al pubblico 3 riprese infuocate con scambi accesissimi. Dopo solo un anno di preparazione Elisa dimostra di essere pronta a proseguire il suo percorso in eventi così importanti.



Il maestro Calogero Palmeri al termine della serata evidenzia: “Ringrazio tutte le persone che sono venute a sostenere i miei ragazzi, il vostro supporto è stato fondamentale. Ringrazio l’organizzatore dell’evento Graziano Falzone, Bruno Botindari e Liliana Voicu responsabili della Fight1 in Sicilia per l’impegno e professionalità nella diffusione degli sport da combattimento nel nostro territorio”.