Italia, auto investe donna in bici e non si ferma: morta 52enne

Una donna di 52 anni ha perso la vita la notte scorsa a Modena, intorno all’una, in un incidente stradale avvenuto in Via Vignolese. Secondo gli accertamenti, la donna sarebbe stata investita da un’auto mentre procedeva sulla sua bicicletta. Il veicolo – una volta accaduto il sinistro – ha continuato la sua marcia.

Non e’ escluso che il mezzo abbia travolto la ciclista dopo avere sbandato. Sono vaglio le immagini delle telecamere della zona e per rintracciare chi era alla guida al momento dell’investimento potrebbero essere determinanti i frammenti dell’auto trovati sul posto. Oltre al 118, e’ intervenuta la Polizia Locale.

La vittima dell’investimento mortale della scorsa notte in Via Vignolese a MODENA – avvenuto intorno all’una – e’ una cittadina serba che abitava in zona insieme a due figli. La salma della donna e’ stata portata alla Medicina Legale del Policlinico della citta’ emiliana.

Dei fatti e’ stata informata la Procura. In zona sono presenti numerose telecamere: questo potrebbe aiutare a rintracciare il pirata che ha investito la 52enne in sella alla sua bicicletta. L’ipotesi e’ che l’auto abbia sbandato travolgendola, in ogni caso non ha prestato soccorso. In quel momento pioveva