Impegnativo week-end per la DLF Nissa Rugby: formazione maschile a Siracusa, Cerbere a Ragusa per la Coppa Italia

Intenso week-end agonistico per la DLF Nissa Rugby impegnata in trasferta con le due formazioni seniores.

La maschile, dopo le due vittorie in altrettante partite in serie C, sarà di scena a Siracusa, domenica 21 novembre alle ore 14.30 contro il Syrako Siracusa. Match impegnativo ma, il quindici nisseno vuole allungare la striscia vincente.

Sempre domenica, ma a Ragusa nello stadio di via Forlanini, a partire dalle ore 12, le Cerbere in campo per il raggruppamento di Coppa Italia con le padroni di casa, il Cus Catania, Briganti di Librino, Lions Messina e Palermo Rugby Ladies.