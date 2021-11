Il sogno di Maikol di essere poliziotto per un giorno ed azionare la sirena della volante è diventato realtà.

Maikol è un bambino speciale a cui piacciono molto le auto della Polizia di Stato. Per il compleanno ha ricevuto una bellissima sorpresa. Gli agenti delle volanti della questura di Ancona lo hanno raggiunto sotto casa realizzando il suo sogno: essere poliziotto per un giorno e poter azionare la sirena della Polizia.

Per lui, in regalo, anche Il mio Diario, l’agenda della legalità realizzata dalla Polizia di Stato. L’emozione del momento e la felicità sul volto del bambino hanno coinvolto tutti, lasciando nel cuore un dolce ricordo di un giorno davvero speciale per Maikol e i poliziotti che hanno contribuito a tradurre il suo bel sogno in splendida realtà.