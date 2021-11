Campofranco. Il Covid torna a “mordere”. Nelle ultime ore anche un ricoverato.

CAMPOFRANCO. “Dopo il brutto periodo trascorso a cavallo di Ferragosto, dove avevamo raggiunto numeri davvero preoccupanti, purtroppo si torna ad informare che nella nostra comunità riprendono i soggetti positivi al covid-19 che negli ultimi giorni hanno fatto salire l’asticella numerica della positività al virus. Oltre ai positivi a casa, un nostro concittadino ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere mediante ricovero”. Così il sindaco Rino Pitanza.

Con i positivi, in maniera “naturale” aumentano anche gli isolamenti da contatto diretto.

POSITIVI DOMICILIARI 3

POSITIVI OSPEDALIZZATI 1

ISOLATI DOMICILIARI 7

“Le raccomandazioni – ha spiegato il sindaco – sono sempre le solite, quelle ripetitive e noiose, come le definisce qualcuno quando il sindaco le raccomanda. E stavolta non sto a scriverle perché ormai sono nella memoria e conoscenza di tutti, basta solo applicarle nella loro semplicità. Ma la raccomandazione di sottoporsi alla vaccinazione, quella la faccio: soprattutto a chi ancora non si è vaccinato, a chi deve fare il richiamo (2^ dose) e anche a chi può fare la terza dose. Il tutto ovviamente nella massima libertà e convinzione che se ci si vaccina si vuole bene prima a se stessi e poi anche ai propri familiari e agli altri”.

A Campofranco sono stati fin qui effettuati ben sette “open day” per la vaccinazione raggiungendo, al momento, l’ 82% della popolazione vaccinata (due dosi) rispetto a quella vaccinabile (dai 12 anni in su) e ne faremo un altro prima della fine dell’anno.