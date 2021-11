Caltanissetta, sezione giovanile di pesistica Fiamme Oro della Polizia di Stato: Gabriele La Barbera Campione Italiano under 15.

Sabato 6 novembre l’atleta della sezione giovanile di pesistica Fiamme Oro della Polizia di Stato Gabriele La Barbera ha vinto il titolo di campione d’Italia under 15. Gabriele è campione italiano under 17 in carica, vincitore della European Cup di Malta 2021, medaglia di bronzo ai campionati europei under15 in Polonia. I prossimi impegni dell’atleta nisseno saranno i campionati italiani assoluti in programma a San Marino in programma il 20 e 21 novembre prossimi dove, a contendersi le medaglie di questa massima serie, saranno presenti anche gli altri atleti della sezione nissena Vincenzo Garzia e Federico La Barbera.