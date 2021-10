Italia, ubriaco e senza patente fugge dai carabinieri su un’Ape: si consegna facendo il saluto militare

I carabinieri di Follonica hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio per prevenire reati in danno del patrimonio e spaccio di droga, passando al setaccio persone e mezzi in giro oltre un certo orario. E’ in questo contesto che, nel cuore della notte di qualche giorno fa, i militari hanno visto una vettura senza targa, passare a tutta velocità per le strade del centro.

Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale il guidatore, tallonato a breve distanza, si è visto costretto a fermare il mezzo. L’uomo, di origini ucraine ma residente a Follonica, guidava non solo senza targa, ma anche sprovvisto di patente in quanto non l’aveva mai conseguita. Tra l’altro il veicolo non era neppure coperto da assicurazione obbligatoria. All’uomo sono stati dunque elevati più verbali al Codice della Strada, per un importo superiore ai 6mila euro, oltre al fermo del veicolo. Oltre questo, i Carabinieri hanno notato l’atteggiamento poco lucido che aveva l’uomo durante il controllo, scoprendo a seguito dell’accertamento tramite etilometro che il tasso riportato era di molto superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Quando l’inseguimento si è concluso si è consegnato esibendo il saluto militare

E’ stato denunciato a piede libero, per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è toccata ad un italiano sempre residente a Follonica, fermato a bordo della sua vettura e trovato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato. Due infine sono stati fermati e in tasca avevao droga.