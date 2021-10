I nisseni nell’olimpo del tiro a segno, concluse le finali del Campionato Italiano 2021

Finita l’estate, centrata l’ammissione ai Campionati Italiani 2021 gli atleti della Sezione di Caltanissetta hanno disputato le finali che si sono tenute dal 30 Settembre al 3 Ottobre presso il poligono di Milano.

Quattro giornate intense, scandite da importanti competizioni.

Soddisfatto per il risultato ottenuto Marco Salvatore Di Pietra nella Pistola Standard chiude la finale in ottava posizione, rimanendo nella Top Ten del gruppo A, olimpo del tiro a segno.

Santo Meli chiude le finali di P10 e di Pistola Libera con un punteggio inferiore alle aspettative, piazzandosi comunque nella Top Twenty del gruppo A.

Nel gruppo A sono normalmente presenti atleti della nazionale ed atleti appartenenti ai gruppi sportivi dei carabinieri, della polizia, dell’esercito, ecc. gareggiare di anno in anno con chi fa del tiro la propria professione è un grande onore per chi nella vita si dedica ad un’altra professione.

Le gare del Campionato Italiano vengono percepite dagli atleti come gare a se stanti, in cui il livello di tensione è tale da mettere in tremolio anche le pistole dei migliori, i risultati ottenuti in allenamento vengono alterati in forte difetto a causa delle reazioni mentali e delle emozioni che si provano in gara, in uno sport in cui la concentrazione deve essere tenuta ai massimi livelli.

Gli atleti nisseni si preparano già per il prossimo anno sportivo, insistendo sulla preparazione mentale, senza tralasciare la preparazione fisica e tecnica.