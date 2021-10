Caltanissetta con “Provvidenza” i colori dell’arte che abbattono i pregiudizi

E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle autorità cittadine, la “tre giorni” dedicata al Quartiere Provvidenza.

Un luogo da sempre simbolo della città, nel passato per il suo lustro e nel presente per il suo degrado.

Una condizione, quella dell’abbandono, che però l’amministrazione cittadina, in sinergia con altre istituzioni, intende sovvertire restituendone colore e luminosità.

Ed ecco che a rispondere all’appello sono arrivate numerose realtà locali che hanno offerto la propria esperienza o competenza per poter fare scoprire a curiosi e cittadini ciò che si nasconde dentro il quartiere.

In centro storico, in corso Vittorio Emanuele, gli studenti delle Quinte classi dell’indirizzo artistico del Liceo Manzoni – Juvara, plesso di San Cataldo, hanno iniziato a dipingere la loro interpretazione di integrazione. Due sagome, differenti nel colore, che danzano in un abbraccio ai piedi della chiesa di Santa Maria della Provvidenza. Due culture che si incontrano, due realtà che si confrontano, due modi differenti di vedere e vivere il centro storico. “Due” tonalità di colori, caldi e freddi, che, però, rompono i pregiudizi e si riuniscono insieme mettendosi a disposizione del Quartiere e delle sue bellezze.

Come entrare e addentrarsi nel quartiere? Come raggiungere la chiesa? Anche a queste domande gli studenti dello Juvara hanno dato una risposta tracciando con una polvere blu il percorso da seguire. Un lungo itinerario che parte dalle principali arterie stradali (corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto) per incontrarsi proprio nell’antica chiesetta.

Associazioni si sono messe a disposizione per accompagnare i visitatori e raccontare loro la storia della “Provvidenza” e, ad allietare il tutto, sono state organizzate esibizioni musicali e spettacoli.

