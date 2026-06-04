Caltanissetta. Nella SS 122, dopo il Villaggio Santa Barbara, s’è aperta una voragine sul manto stradale

CALTANISSETTA. Nel corso del pomeriggio, al chilometro 72+300 della strada statale 122, dopo il villaggio Santa Barbara, si è aperta una voragine sul manto stradale.
Dopo le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco, è stata appurata la sicurezza del settore sottostante la corsia di marcia che da Capodarso conduce a Santa Barbara.
Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato che hanno gestito il traffico in attesa che l’Anas istituisca il senso alternato di marcia con apposita segnaletica stradale.