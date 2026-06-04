Sicilia, Barbagallo: “Scandalo Cefpas, centrodestra gestisce regione come comitato d’affari”

Palermo. “Quello di oggi è l’ennesimo scandalo che riguarda un parlamentare regionale di centrodestra e conferma purtroppo, che il centrodestra gestisce la Regione come un vero e proprio comitato d’affari. Restiamo garantisti ma l’indagine di oggi fotografa in modo chiaro e netto, ancora una volta in questa legislatura, un metodo di costruzione del consenso da parte del centrodestra in Sicilia: un metodo conclamato basato sulla logica del favore, dello scambio, della clientela senza nessuna considerazione né per il bene comune né per l’uso dei soldi pubblici”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo l’indagine per corruzione al Cefpas e la richiesta di arresto chiesta anche per un deputato regionale. “Lo avevamo detto in tempi non sospetti. Il PD lo aveva denunciato – prosegue – e contestato da tempo che le cose al Cefpas non andavano bene. Lo avevamo fatto in aula a Palazzo dei Normanni e con un esposto specifico a firma dell’onorevole di Pasquale presso la procura della Repubblica. E’ ora, a questo punto, che Schifani – conclude – tragga finalmente le dovute conseguenze, rimetta il mandato, liberi la Sicilia e dia la parola agli elettori”.