Mazzarino, interventi sulla rete idrica: il 5 giugno sospensione della distribuzione

Si informa la cittadinanza che sono stati completati importanti lavori di efficientamento e sostituzione della condotta adduttrice principale collegata alle fonti proprie del Comune di Mazzarino, nel territorio di Piazza Armerina. Nel dettaglio, sono stati sostituiti circa 400 metri di condotta, con un intervento finalizzato al miglioramento dell’affidabilità e della funzionalità del sistema idrico. Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati disservizi all’utenza grazie alla realizzazione preventiva di un bypass provvisorio che ha garantito la continuità del servizio. Nella giornata di domani, 5 giugno, verranno effettuate le operazioni di collegamento della nuova rete al resto dell’infrastruttura esistente. Tali attività comporteranno, in via temporanea, la sospensione della distribuzione idrica in tutto il territorio comunale. Al termine degli interventi sarà nostra cura, si legge in una nota di Caltaqua, comunicare il nuovo calendario di distribuzione. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione.