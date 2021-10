Caltanissetta, giovedì prende il via “Provvidenza”: i colori del quartiere da scoprire

Giorno 14 ottobre alle ore 11, nello spazio antistante la Chiesa Santa Maria della Provvidenza ci sarà la presentazione del progetto “Provvidenza: i colori di un quartiere da scoprire”.

Saranno presenti per i saluti istituzionali: Roberto Gambino, Sindaco di Caltanissetta Marcella Natale, Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta Marcello Frangiamone, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caltanissetta Rosario Pitanza, Sindaco di Campofranco Emanuele Ricifari, Questore di Caltanissetta Daniela Vullo, Soprintendente BB. CC. AA. di Caltanissetta Rosanna Provenzano, Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Ministero Grazia e Giustizia Filippo Ciancio, Dirigente Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Rita Galfano, Dirigente IISS “Iuvara / Manzoni” Santina Iacuzzo, Dirigente IISS “ Rapisardi/ Da Vinci” Laura Zurli, Dirigente Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” Andrea Milazzo, presidente Istituto Superiore di Studi Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta Giorgio De Cristoforo, Presidente Associazione “Casa Rosetta” Valeria Dominici, Mediatore Penale, “Opera Don Calabria” Rosanna Chiggiato, Presidente Associazione “Archi-Va”, referente del progetto “Vivere nelle Favole” del Comune di Farnese Marisa Sedita Migliore, presidente Società Dante Alighieri di Caltanissetta Carlo Sillitti, scultore, ideatore del progetto Aperta-mente Michele Spena, Direttore de “Il Fatto Nisseno” – media partner del progetto Il progetto Provvidenza è la seconda azione di rigenerazione, dopo la realizzazione delle saracinesche letterarie.

È l’inizio di un partenariato con il progetto di riqualificazione urbana del Comune di Farnese e del Comune di Campofranco: un momento di confronto, con la presenza degli studenti del Liceo artistico Iuvara Manzoni e del Liceo Turistico Rapisardi/Da Vinci.

Per tre giorni si invitano i cittadini a visitare il quartiere Provvidenza, con la guida dell’architetto Mario Cassetti giovedì 14 alle ore 17, con la guida dell’architetto Giuseppe Saggio sabato 16 alle ore 16, la mattina e il pomeriggio del 15 con la guida dei giovani della Società Dante Alighieri che, preparati dalla socia prof. Ssa Nadia Rizzo, faranno conoscere le edicolette votive del quartiere e la loro storia.

Il 14 e il 15 nella scuola San Giusto ci saranno laboratori di lettura, di movimento e di ricamo per gli studenti della scuola, a cura rispettivamente del gruppo del Patto per la lettura di Caltanissetta, di Alessandra Nucera e Marianna Bonaffini. Il 14 alle ore 17 esibizione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato in corso V. Emanuele.

Il 15 alle ore 17. 30 il concerto del chitarrista Luca Blanco nella piazzetta della Chiesa della Provvidenza.

Il 15 alle ore 19 Simonetta Agnello Hornby presenta il suo ultimo romanzo “Punto pieno”, dedicato a un gruppo di donne siciliane che troverà riscatto nell’arte del ricamo. Sabato 16 appuntamento con la musica manouche: alle 17.30 in piazzetta Chiesa Provvidenza, alle 18.30 in corso Umberto isola pedonale, alle 21 in teatro Regina Margherita, dove dal mattino sarà visitabile una mostra dedicata alla cultura manouche.