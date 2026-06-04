“Non spegnete la voce di Caltanissetta”: l’appello di Assostampa per salvare la storica emittente televisiva TFN – Canale 84

L’Associazione Provinciale della Stampa di Caltanissetta esprime profondo dolore e grande preoccupazione per la prospettata chiusura di TFN – Canale 84, storica emittente televisiva che da decenni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l’informazione, la cultura e l’identità del nostro territorio. TFN – Canale 84 non è soltanto una televisione locale. È una delle ultime e più autentiche voci del territorio nisseno, un presidio di democrazia e pluralismo che nel corso degli anni ha raccontato la vita delle comunità, le tradizioni, le eccellenze, le difficoltà e le speranze della nostra provincia, contribuendo a diffondere i valori di Caltanissetta in tutta la Sicilia attraverso il digitale terrestre. La sua eventuale scomparsa rappresenterebbe una perdita gravissima non solo per il mondo dell’informazione, ma per l’intera comunità nissena. Significherebbe spegnere una voce storica che ha accompagnato generazioni di cittadini, offrendo uno spazio libero e autorevole al confronto democratico e alla crescita sociale e culturale del territorio.Per queste ragioni, Assostampa rivolge un accorato appello alle istituzioni locali, alle forze politiche, alle realtà economiche e sociali della provincia affinché si attivino con urgenza per individuare ogni possibile soluzione utile a scongiurare la chiusura dell’emittente. In particolare, chiediamo al Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, di farsi promotore di un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per salvaguardare una realtà che appartiene al patrimonio collettivo della città e della provincia. Difendere TFN – Canale 84 significa difendere il diritto dei cittadini ad essere informati, significa tutelare il pluralismo dell’informazione e preservare una parte importante della memoria storica e dell’identità del nostro territorio.Caltanissetta non può permettersi di perdere la sua ultima grande emittente televisiva locale. Non spegniamo una storia che continua a raccontare la nostra comunità. Non spegniamo la voce di Caltanissetta. Associazione Provinciale della Stampa di Caltanissetta