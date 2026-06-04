Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, il primo turno del 9° Torneo

Dopo la grande abbuffata del grande gioco di strategia, il Risiko, che ha impegnato circa 130 giocatori tra cui 13 provenienti dalla Sicilia, con 3 giocatori del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” presenti, in 3 grandi tornei (un raduno, un master e un open) nella bella città di Vicenza nello scorso fine settimana e fino a lunedì 1 giugno, i giocatori del Club verde amaranto hanno ripreso ieri sera le loro attività interne con il primo turno del 9° Torneo, che li vedrà impegnati fino alla finale che ne determinerà il vincitore il prossimo 8 luglio. In questo torneo la formula di gioco è stata adattata ad un ritmo meno tradizionale, con una classifica all’italiana a somma di punti delle 5 partite giocate dal 3 giugno al 1 luglio, sempre prevedendo uno scarto obbligatorio del peggior risultato anche determinato da un’eventuale assenza, e la finale tra i primi 4 classificati al termine della prima fase di qualificazione. Il primo turno di ieri sera, poi, ha avuto tanti siparietti divertenti in cui non sono affatto mancati i momenti più leggeri anche nel corso delle partite, caratterizzate da una giusta competizione per il fatto che ogni partita si conclude con un vincitore. E ieri sera i vincitori sono stati ben due, uno per ciascuno dei due tavoli organizzati. Lillo Maira (RnS) che ha vinto con tanti punti, ben 79 sugli 86 massimo previsti, fermandosi alla soglia del punteggio massimo che è il Risiko. Mariella Brucculeri (Marymojito), recente semifinalista nel Master di Venezia di Lunedì 1 giugno, che vince di misura per soli due punti sul giocatore secondo classificato. In attesa del secondo turno di gioco mercoledì prossimo, che inciderà sulla classifica provvisoria che vede già oggi 4 giocatori finalisti, il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” giocherà fino alla fine del mese di giugno anche nella giornata del Martedì per concludere lo speciale Torneo semestrale delle amichevoli classificate. Quello delle amichevoli è il momento ideale per nuovi giocatori per affacciarsi a questa bellissima realtà ludica, nella quale strategia e passione si uniscono per creare un mix perfetto tra impegno e divertimento, tra gioco e amicizia, tra la concentrazione per la mossa giusta e il divertimento di un siparietto legato ai dadi vincenti o perdenti. Tuti possono diventare bravi giocatori di Risiko, è sufficiente iniziare e non arrendersi mai ai primi risultati ottenuti, soprattutto per partite giocate con giocatori più esperti. Ma nelle partite amichevoli, sono proprio i giocatori più esperti che accompagnano i nuovi giocatori nel capire meglio il gioco e le proprie mosse sulla plancia. Quindi nessun timore a partecipare a delle serate di gioco dove si ha solo il “piacere di giocare…insieme”. Appuntamento quindi già da Martedì 9 giugno, per il prossimo turno di amichevoli classificate, e per mercoledì 10 giugno per il secondo turno del 9° Torneo, eventi nei quali tutti possono partecipare anche a torneo iniziato. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.