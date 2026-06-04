Caltanissetta. Inchiesta Cefpas, la Procura ha chiesto 8 ordinanze di custodia cautelare

Nell’inchiesta sull’ente di formazione della Regione siciliana per sanitari Cefpas la procura nissena ha chiesto al gip otto ordinanze di custodia cautelare, alcune in carcere alcune ai domiciliari, per otto dei 12 indagati. La procura ha incaricato lo Sco e la squadra mobile di Caltanissetta di eseguire perquisizioni e sequestri nei domicili, nei veicoli e negli studi e uffici degli indagati, nell’Asp agrigentina, dei locali del Cefpas, nella stanza del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto nella sede di Forza Italia di Agrigento. (ANSA).