Sicilia, auto contro giovani: due fermi per tentato omicidio

Due giovani messinesi, di 24 e 25 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio aggravato per l’investimento di alcuni ragazzi avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno nei pressi di una discoteca di Taormina. L’indagine, coordinata dalla Procura di MESSINA, è partita dalla diffusione sui social di un video che mostra un’auto lanciarsi ad alta velocità contro un gruppo di persone dopo una lite scoppiata all’esterno del locale. Due giovani sono rimasti feriti.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori hanno identificato il conducente del veicolo e il passeggero, entrambi coinvolti nella precedente discussione. Per i due è stato disposto il fermo per tentato omicidio aggravato. La Procura ha chiesto la convalida del provvedimento e la custodia cautelare in carcere.