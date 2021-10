Caltanissetta, auguri alla ‘Zia’ Lilla: “soffia” gioiosamente sulle cento candeline

CALTANISSETTA – “Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni (Abraham Lincoln)”. Letteria Bonanno (per tutti Lilla) è riuscita nell’ardua ed invidiabile impresa di coniugare mirabilmente vita ed anni in maniera impareggiabile e lunedì 25 ottobre 2021, ha lietamente festeggiato, a Caltanissetta, il secolo di vita.

Lilla è nata, penultima di sei figli, a Messina il 25 ottobre 1921. Nel 1954 sposa Attilio Di Leo e si trasferisce con lui nel capoluogo nisseno. Non avendo figli si dedica con amore materno, altruismo e generosità ai nipoti, alla famiglia ed agli amici. Instancabile camminatrice e fervente cattolica, era difficile vederla oziare durante il giorno.

Adesso che gli anni le hanno tolto parte delle sue energie ma non l’amore per i cannoli e per le chiacchiere, vive a casa circondata dall’affetto dei nipoti.