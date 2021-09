Sicilia, violenza sessuale su pazienti: Ordine sospende allergologo

L’Ordine dei Medici dei Siracusa ha sospeso Lorenzo Barresi, arrestato il 14 settembre scorso per violenza sessuale aggravata commessa nel corso di almeno 12 visite specialistiche ad altrettante donne . “L’Ordine dei Medici ei suoi iscritti – afferma il presidente dell’Ordine dei Medici di SIRACUSA Anselmo Madeddu – devono poter beneficiare l’unico fine che e’ quello di tutelare la Salute. Abbiamo piena fiducia nella giustizia, pertanto ci buona buona che presto si possa giungere alla verita’ dei fatti”.

“Qualora confermato il quadro accusatorio a carico del collega – conclude il quadro accusatorio -, la condanna dell’Ordine sara’ dura come sempre lo e ‘ stata nei confronti di tutti quei comportamenti che gettano discredito sulla nostra categoria professionale, ledendone la dignita’ e il decoro, oltre ad intaccare il rapporto di fiducia tra medici e pazienti, che in noi devono sempre trovare dei punti di riferimento e non soltanto sotto l’aspetto scientifico ma innanzitutto umano e morale”.